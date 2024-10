Ligue des Nations, Portugal : Cristiano Ronaldo a encore régalé

Pourtant décrié après le fiasco du dernier Euro 2024, Roberto Martinez semble enfin avoir trouvé une formule qui fonctionne avec le Portugal. Après trois journées de Ligue des Nations, la sélection de Cristiano Ronaldo est en tête de son groupe avec neuf points et une nouvelle victoire sur la pelouse de la Pologne, samedi soir (3-1). Avant un contre son camp en fin de match, les Portugais ont dominé la partie avec des réalisations de Bernardo Silva et Cristiano Ronaldo.

La suite après cette publicité

Après une très belle percée, Rafael Leao pouvait s’infiltrer dans la surface et tirer sur le poteau… mais derrière, le buteur d’Al Nassr était présent pour permettre à sa sélection de faire le break avant la pause. Épaulé par Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Rafael Leão en attaque, le buteur de 39 ans a encore montré qu’il avait sa place en sélection et a encore été salué par la presse locale, mais aussi par les supporters polonais, qui l’ont encensé.

À lire

Ligue des Nations : le Portugal et CR7 domptent la Pologne, l’Espagne domine le Danemark dans la douleur

Cristiano Ronaldo enchaîne encore

«Tout tourne autour de CR7, et chaque fois que l’équipe nationale se déplace à l’étranger, des centaines, des milliers de jeunes et de moins jeunes le suivent religieusement. Et à ceux qui disent qu’il est fini, qu’il doit céder la place aux plus jeunes, Cristiano Ronaldo répond comme il sait le faire : avec un engagement total, un commandement et… des buts», indique notamment A Bola. En trois matches de Ligue des Nations, CR7 a déjà marqué trois fois, un but à chaque match, ce qui fait encore de lui le meilleur buteur portugais de la compétition.

La suite après cette publicité

«Une victoire importante dans la Ligue des Nations. Merci pour le soutien de tous, allons-y ensemble !», a réagi le quintuple Ballon d’Or sur ses réseaux sociaux. Ménagé et sorti après 63 minutes de jeu par Roberto Martinez, qui a mieux appris à le gérer, Cristiano Ronaldo pourrait retrouver sa place de titulaire en Écosse, mardi prochain (20h45). «C’est important de faire tourner, cela fait partie de la gestion des joueurs, car il y a deux matches en 72 heures. Il est important d’utiliser les joueurs que nous avons sur le banc. Cristiano a été parfait», a salué son sélectionneur.