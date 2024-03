Man Utd veut chiper un joueur au Real Madrid

Après le rachat de 25% des parts de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe veut recruter du lourd pour son club. L’écurie anglaise veut notamment un attaquant pour évoluer aux côtés de Rasmus Hojlund. Le profil recherché est celui d’un élément expérimenté mais efficace. Ce qui correspond tout à fait à Joselu (34 ans).

Relevo explique que les dirigeants mancuniens se sont renseignés auprès du Real Madrid concernant l’avant-centre espagnol. Ils sont très intéressés à l’idée de le recruter cet été. Mais Joselu (13 buts et 3 assists), prêté par l’Espanyol, n’est pas très chaud et préfère continuer à Madrid, où il se sent bien. Les Red Devils sont prévenus.