Gabon : la CAF soupçonne un joueur d’avoir menti sur son âge

La Coupe d’Afrique des Nations va débuter le 13 janvier prochain en Côte d’Ivoire. Mais le Gabon ne sera pas de la partie. Malgré cela, une affaire secoue le pays. En effet, Sport explique que la Confédération africaine de football a demandé à Guélor Kanga de prouver son âge. Ce n’est pas la première fois que le joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade est pointé du doigt à ce sujet. Mais cette fois-ci, la CAF demande des preuves car il y a toujours des doutes sur son âge.

Officiellement né le 1er septembre 1990, Kanga, qui a donc 33 ans, en aurait 38 en réalité. Des documents, que la CAF a entre ses mains, prouveraient qu’il serait donc né quatre ans après le décès de sa mère en 86. Ce qui est impossible. Il serait donc né bien avant, en 1985. La CAF a demandé des éclaircissement à son club et a convoqué le joueur, qui serait en réalité Kiaku-Kiaku Kianga (38 ans), afin qu’il témoigne devant une commission chargée de résoudre cette affaire avant la CAN même si le Gabon n’est pas présent. Si cela est confirmé, «la fédération gabonaise risque des sanctions pour falsification de documents et non-respect des règles de la FIFA pour inscrire un joueur», rappelle Sport.