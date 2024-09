FC Barcelone : le cas Lamine Yamal inquiète sérieusement

La semaine dernière, Rodri (28 ans) avait alerté concernant le rythme infernal imposé aux footballeurs professionnels. Dimanche, l’Espagnol s’est malheureusement blessé lors du choc face à Arsenal en Premier League. Il souffre d’une rupture du ligament croisé du genou droit et sera absent au moins pour neuf mois. Hier, Kylian Mbappé (25 ans), lui, a rejoint l’infirmerie du Real Madrid. Le Français manquera environ trois semaines de compétition en raison d’une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Du côté du rival barcelonais, on n’est pas non plus épargné par les pépins physiques. Le dernier joueur à être sur le flanc est Marc-André ter Stegen. L’Allemand, qui souffre d’une rupture complète du tendon rotulien du genou droit, est out pour le reste de la saison.

Lamine Yamal a encore régalé

Ce qui est un gros coup de massue sur la tête des Culés. Ces derniers ne veulent plus perdre d’éléments clés de l’équipe, en particulier Lamine Yamal. Du haut de ses 17 ans, l’international espagnol est l’une des pièces maîtresses et essentielles de l’effectif barcelonais. Hans Dieter Flick compte sur lui. Cette saison, il a déjà participé à 8 rencontres toutes compétitions confondues (706 minutes de jeu au total). Le temps de marquer 4 buts et de délivrer 5 passes décisives. Titulaire hier soir face à Getafe en Liga, Lamine Yamal n’a pas été impliqué directement sur le but victorieux de Robert Lewandowski (1-0). Mais il a de nouveau livré une belle performance. Pour l’ensemble de son œuvre, Mundo Deportivo lui a donné la note de 8 et l’a encensé.

«Encore un numéro de « me voilà » qu’il affiche à chaque fois qu’il voit l’équipe en difficulté. Il a été l’un des maillons forts du 1-0 et a flirté avec l’idée de marquer son propre but à plusieurs reprises, l’une d’entre elles avortée par un arrêt de Soria et une autre cachée par la barre transversale. Sa fin de match est quelque chose de jamais vu chez un autre jeune de dix-sept ans que lui.» De son côté, Sport a aussi été séduit. «La défense de Getafe l’a soumis à une stricte surveillance, en se mettant à 2 contre 1. Malgré cela, il a réussi à s’échapper et à montrer sa qualité, comme lors de sa brillante passe décisive à Lewy qui était hors-jeu. »

Un joueur qui n’est pas assez protégé

Hansi Flick a, lui aussi, été conquis par son jeune joueur. «Lamine Yamal ? Je pense que la qualité n’a rien à voir avec l’âge. À son âge, il fait des choses incroyables. Il peut devenir le meilleur, c’est sûr.» Malgré tout, son cas inquiète en Espagne. Hier, il a été aperçu en train de boiter après la rencontre. De quoi faire trembler les fans blaugranas. Mais pas uniquement. En effet, la presse est également préoccupée par le traitement infligé au crack. "Lamine Yamal : non protégé", a d’ailleurs écrit Marca ce jeudi. Le média madrilène a ensuite développé : l’équipe de jeunes culés a subi un marquage intense de la part de Getafe. Luis Milla, Sola, Yellu, Uche, Iglesias… se relayaient ou travaillaient en même temps pour stopper les incursions catalanes sur l’aile droite.

Marca a ajouté : «dès le coup de sifflet initial, les tribunes de Montjuïc criaient à chaque fois que l’international espagnol recevait un tacle, craignant que sa grande star ne tombe blessée. Même Raphinha, capitaine, est allé parler avec l’arbitre González Fuertes pour dénoncer certaines des actions subies par son jeune coéquipier, qui malgré la situation, n’a cessé de se démarquer et de s’enfuir. C’est imparable.» Les médias comme les supporters demandent à ce que Lamine Yamal soit un peu plus protégé, lui qui subit un traitement de faveur particulier en Liga. Au Barça, on ne souhaite absolument pas perdre le jeune talent ibérique, qui aura fort à faire cette saison alors qu’il est plus attendu qu’auparavant.