PSG - PSV : les compositions officielles

Le PSG entame une semaine cruciale ce mardi soir ! Avant un déplacement brûlant au Vélodrome dimanche en championnat, les Parisiens reçoivent le PSV Eindhoven pour le compte de la 3e journée de C1. Un match qu’ils voudront gagner avec la manière, pour oublier leur succès poussif contre Gérone et la leçon prise face à Arsenal. Le PSV de son côté se déplace au Parc des Princes sans plusieurs cadres, à la recherche d’une première victoire européenne.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, Luis Enrique prend le pari d’aligner Lee en faux 9, épaulé par Dembélé côté droit et Barcola à gauche. Zaïre-Emery, Neves et Ruiz forment le milieu de terrain, Hakimi et Nuno Mendes défendent les couloirs autour de Marquinhos et Pacho. Côté PSV, de Jong est en pointe du 4-3-3, avec Bakayoko à droite et Lang à gauche. Til, Tillman et Saibari forment le milieu devant la charnière Flamingo-Boscagli, entourée de Mauro Jr et Dams. Benitez est dans les buts.

Suivez ce match en direct commenté sur Foot Mercato !

La suite après cette publicité

Les compositions

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Neves, Ruiz - Dembélé, Lee, Barcola

PSV : Benitez - Mauro Junior, Flamingo, Boscagli, Dams - Til, Tillman, Saibari - Bakayoko, de Jong (cap.), Lang

La suite après cette publicité

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire 2-0 du PSG face au PSV vous rapporte jusqu’à 730€.

Suivez le match PSG - PSV sur CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.