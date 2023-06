LdC : blessé, Kevin De Bruyne cède sa place à Phil Foden

Manchester City et l’Inter Milan s’affrontent en ce moment même en finale de la Ligue des Champions. Alors que les deux équipes se livraient un duel très intense, avec une seule petite occasion pour les Skyblues et Erling Haaland (27e), une bien mauvaise nouvelle venait calmer les ardeurs des joueurs de Pep Guardiola. Peu avant l’heure de jeu, Kevin De Bruyne déclenchait une lourde frappe. Dans la foulée, le milieu de terrain belge se plaignait de la cuisse droite et se faisait examiner par le staff médical de Manchester City.

Déjà obligé de céder sa place lors de la dernière finale des Cityzens contre Chelsea en 2021, Kevin De Bruyne décidait de serrer les dents et de continuer à jouer malgré l’échauffement de Phil Foden. Et sur une action anodine, le milieu belge essayait d’éviter la sortie de but puis demandait tout de suite le changement avec un signe en direction du banc mancunien. Bel et bien blessé, le joueur de 31 ans sortait finalement du terrain avec le visage des mauvais jours pour laisser sa place à l’attaquant anglais.

