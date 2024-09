OM : Roberto De Zerbi bluffé par l’incroyable coup Adrien Rabiot

L’OM a un premier rendez-vous important dans sa saison ce dimanche. Les Phocéens se déplacent à Lyon pour un choc toujours très attendu (20h45). Forts de leur début de saison, ils ont l’occasion de confirmer chez un concurrent direct, qui viendrait valider le travail observé depuis l’été. Le recrutement est évidemment inclus dans ce travail global, comme la venue d’Adrien Rabiot. Le milieu de terrain ne sera pas de la rencontre de ce week-end, mais il apporte un gain de qualité important aux troupes de Roberto De Zerbi.

La suite après cette publicité

L’Italien ne s’était d’ailleurs toujours pas exprimé à propos de l’international français, officialisé mardi. D’après lui, il s’agit d’un coup majeur qui pourrait permettre à son équipe de passer un nouveau cap. « Il peut nous amener son niveau de jeu et s’il nous apporte bien ses qualités, on peut rêver. Les supporters doivent rêver, mais nous aussi. Sans être présomptueux non plus, c’est en rêvant qu’on peut aller là où on veut arriver. Il faut rêver dans la vie, on ne vient pas à Marseille pour avoir une vie monotone. »

À lire

OM : Roberto De Zerbi lance un message à Elye Wahi… et Neal Maupay

« Bravo à Benatia »

Preuve de son enthousiasme, il a félicité ses dirigeants. « Bravo à Benatia. Tout le mérite lui revient. Il a tout fait tout seul, à trouver la formule. Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) étaient ravis », enchaîne l’entraîneur devant la presse, révélant une partie de ses échanges avec Rabiot. « Je lui ai dit la vérité. L’OM ne joue pas de coupe d’Europe, mais depuis le début de saison, on travaille avec sérieux. Moi, mon objectif, c’est de remettre l’OM à son niveau. Les supporters disent que l’OM est le club le plus important de France. Ça m’oblige. C’est ce que je lui ai dit, mais comme à toutes les recrues. »

La suite après cette publicité

Pour le voir à l’œuvre, il faudra patienter en revanche. Le joueur lui-même a reconnu en milieu de semaine qu’il ne sera pas de la rencontre à Lyon. De Zerbi va même plus loin dans le temps, évoquant la trêve internationale. « Il a besoin de 2 ou 3 semaines pour se remettre à niveau. Il est là pour deux ans. On ne veut pas trop le presser et risquer de le perdre. On avait un groupe déjà fort, mais avec lui, le groupe dispose d’un potentiel encore plus fort. » On pourrait le voir à l’œuvre le 4 octobre pour la réception d’Angers ou attendre deux semaines de plus et le déplacement à Montpellier.

Pour l’Olympico OL-OM, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire de l’OM peut vous rapporter 225€.

La suite après cette publicité

Suivez le match OL-OM sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.