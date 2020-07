Monaco : la réaction de Niko Kovac après la défaite contre le Standard de Liège

Opposé au Standard de Liège ce mercredi en match amical, l'AS Monaco s'est inclinée (1-2) pour la grande première de Niko Kovac, nommé entraîneur dimanche dernier. Après la rencontre, l'entraîneur croate a donc livré ses premières impressions.

«Nous avons seulement eu deux séances en deux jours, on ne peut pas attendre beaucoup de ce match… Mais nous avons du temps à disposition pour bien nous préparer et progresser. Nous avons commis des erreurs aujourd’hui mais cela fait partie du jeu, il faut apprendre de celles-ci et travailler pour les corriger», a déclaré l'ancien coach du Bayern Munich.