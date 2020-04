Mercato OM : Bouna Sarr fait le point sur son avenir

Une belle ascension. Arrivé à l'Olympique de Marseille en 2015 en provenance du FC Metz, son club formateur, Bouna Sarr a su grimper les échelons au sein du club phocéen pour devenir un titulaire indiscutable. Auteur de 32 apparitions toutes compétitions confondues cette saison sous les ordres d'André Villas-Boas, le joueur âgé de 28 ans a marqué deux buts et délivré trois passes décisives. Mais surtout, le principal concerné n'a raté qu'une seule rencontre, à cause d'un surplus de cartons jaunes.

Le natif de Lyon a donc enchaîné les matches pour sa cinquième saison sous le maillot olympien et forcément, ses bonnes prestations ne sont pas passées inaperçues. Récemment, nous vous annoncions que l'ancien Messin était dans le viseur de l'Atlético de Madrid, mais aussi du Séville FC en Liga ou encore de West Ham outre-Manche. Un club allemand semble aussi intéressé, alors qu'Everton a également été cité dernièrement. En cas de départ, Bouna Sarr ne manque donc pas de prétendants. Mais ce jeudi, le principal concerné a fait le point sur son avenir dans un live organisé par Le Phocéen. Et ce dernier a une priorité.

«J'ai envie de connaître la Ligue des Champions avec Marseille»

«C'est sûr que ça fait toujours plaisir. Après, moi, j'arrive à faire abstraction de tout ça maintenant avec mon âge. Mine de rien, j'ai 28 ans donc j'ai aussi cette expérience de savoir prendre du recul par rapport à tout ce qu'on peut dire et lire. Moi, forcément, j'ai toujours dit que mon rêve était de jouer la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. Mais après, il y a certains éléments qu'on ne contrôle pas, a d'abord expliqué le latéral droit qui peut aussi jouer ailier, avant d'enchaîner. Je ne vais pas entrer dans les détails mais on voit que le club a besoin d'argent, est un peu en difficulté financièrement, donc les décisions je ne serai pas seul à les prendre. Mais en tout cas, pour ma part, mon souhait premier, c'est de découvrir la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille.»

Ce n'est pas une nouveauté, l'Olympique de Marseille a en effet besoin de liquidités, avec notamment les dernières relances du fair-play financier. Un départ de Bouna Sarr pourrait donc ramener plusieurs millions d'euros au club olympien. Mais le principal concerné ne contrôle pas tout : «ça rentre en ligne de compte (sa valeur marchande qui a augmenté, ndlr). Maintenant, je ne fais pas forcément attention à ce détail-là. Je fais attention à ma carrière, et je vais me répéter, j'ai envie de connaître la Ligue des Champions avec Marseille. Maintenant, il y a certaines choses que je ne contrôle pas et Marseille prendra des décisions selon les opportunités qu'ils auront, et que j'aurai aussi.» Deuxième avant la suspension des compétitions, l'OM est en tout cas bien parti pour retrouver la C1. Reste désormais à savoir si l'ancien Messin, lui, sera encore là.