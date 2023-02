Naples : l’étonnante sortie d’Aurelio De Laurentiis sur Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen

La suite après cette publicité

Retenir ses meilleurs éléments, c’est une mission bien compliquée dans le football, sauf pour Aurelio De Laurentiis. Le dirigeant napolitain, réputé pour sa gourmandise en matière de transferts, s’est exprimé au micro de TNT Sports Mexico ce mardi. Au cours de l’entretien, l’homme de 73 ans s’est, une fois de plus, montré catégorique sur les possibles départs de Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen. Mais avec des propos qui mettent la puce à l’oreille.

«Si Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia sont vendables ? Je suis très bon pour établir des contrats et quand les joueurs viennent à Naples, ils sont bloqués, donc ce ne sera pas difficile de les garder, a assuré De Laurentiis . Mais il ne faut jamais dire jamais car parfois il y a des offres qui sont tellement énormes que vous ne pouvez pas y renoncer. Donc on ne sait jamais. Mais on les verra briller longtemps ici.»

