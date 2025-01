Ligue 1 : le Stade Brestois s’offre l’OL

À l’OL d’en profiter. Après les matchs nuls hier de Monaco à Nantes (2-2) et de Lille à Auxerre (0-0), les Lyonnais avaient l’occasion de passer devant le LOSC et pourquoi pas des Asémistes en cas de résultat positif sur la pelouse de Brest ce samedi. Plus simple à dire qu’à faire car Francis-Le Blé est plutôt un terrain hostile aux visiteurs, même en l’absence de Locko, Martin, Lees-Melou, Coulibaly et Le Cardinal. C’est Ndiaye qui était associé à Chardonnet en charnière, alors que Doumbia soutenait le duo Ajorque-Baldé. En face, seul Matic manquait au onze de départ, remplacé par Tessman. Cherki lui retrouvait les faveurs de son entraîneur, comme Fofana aux côtés de Lacazette.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Lyon 28 17 +7 8 4 5 29 22 10 Brest 22 17 -4 7 1 9 26 30

Cette équipe quasi type de Pierre Sage n’y était pas et affichait d’entrée ses manquements du jour. Battus dans les duels, lents et imprécis, les Gones se laissaient dominer dans ces premières minutes et encaissaient même rapidement un premier but. Perri repoussait tant bien que mal une frappe d’Ajorque que Camara parvenait à reprendre victorieusement malgré l’angle fermé (1-0, 8e). Cette ouverture du score n’avait pas le don de réveiller des Lyonnais toujours apathiques. Pire encore, Doumbia récupérait dans les pieds de Veretout et alertait Camara dans la profondeur. La passe du talon de l’ancien Stéphanois dans la course d’Ajorque était parfaite pour le but du break (2-0, 25e).

Lacazette tentait d’impulser la révolte des siens mais Bizot laissait traîner sa jambe (28e). L’OL finissait mieux cette première période, tout en continuant à afficher un visage décevant, à l’image d’un Fofana transparent. Pour ne rien arranger, Tagliafico allait devoir céder sa place à la pause, touché. C’est pourtant à ce moment-là que Fofana s’illustrait enfin en s’échappant côté gauche et servait parfaitement Veretout en retrait, qui relançait la rencontre (2-1, 45e+2). Dans la foulée, Tolisso pensait égaliser, avant de se voir signalé, hors-jeu pour un cheveu (45e+4). La pause faisait des dégâts avec pas moins de trois changements (Abner et Nuamah, et Amavi) et Brest repartait fort en contre.

La vitesse de Mama Baldé gênait particulièrement la lourde défense de son ancienne équipe. Il inscrivait même le but du break, finalement refusé pour un hors-jeu invisible à l’œil nu (55e). À l’image de cette dernière action, suivie d’un raté de Camara (61e), la rencontre pouvait basculer des deux côtés. Sur un nouveau service impeccable de Cherki, Lacazette perdait un nouveau duel, de la tête cette fois, avec Bizot (68e). C’est ensuite le corner de Doumbia qui finissait sa course sur le poteau de Perri (72e). Les minutes s’égrenaient et le score ne bougeait pas, par manque de réalisme offensif. Le SB29 s’en satisfait car ce succès 2-1 lui permet de remonter à la 10e place, soit 5 rangs derrière l’OL, qui a manqué de trop d’ingrédients dans la cité du Ponant.