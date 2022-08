Mercato : Cristiano Ronaldo s'est encore pris de sacrés vents

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo ne s'attendait certainement pas à ça. Jorge Mendes non plus. Malgré un CV plus qu'impressionnant, de nombreux buts marqués, des trophées et des records à la pelle, CR7 galère aujourd'hui à trouver un club. Pourtant, la star portugaise est prête à faire de gros sacrifices financiers pour rejoindre une écurie qui lui offrira la possibilité de jouer la Ligue des Champions cette saison. Malgré tout cela, ça ne se bouscule pas vraiment pour recruter l'attaquant de 37 ans, qui pourrait pourtant encore rendre de sacrés services.

Des portes se sont encore fermées

Plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain, déjà pourvu à son poste, l'Atlético de Madrid, qui avait tenté le coup avec Diego Simeone avant de se raviser, le Borussia Dortmund, qui souhaite faire de la place à ses joueurs, et Chelsea, où Thomas Tuchel a mis son veto, ont refusé quand il a été proposé par son agent. De son côté, le Sporting CP, club où il a été révélé, planchait sur un possible retour de l'enfant du pays. En parallèle, son nom a aussi été cité du côté de l'OM, qui a démenti, et de Naples. Vendredi, le Corriere dello Sport a indiqué que Jorge Mendes travaillait sur une opération à 140 millions d'euros avec CR7.

En effet, le média italien a précisé que l'agent du Portugais souhaitait apporter une offre de Man Utd pour Victor Osimhen, ce qui libérerait une place pour son poulain au Napoli. Avec l'arrivée d'Antony, ses affaires se compliquent selon la Gazzetta dello Sport. Le média italien indique que Jorge Mendes essaye de trouver d'autres portes de sorties pour Osimhen alors que Cristiano Ronaldo est d'accord pour rejoindre Naples. Mais il faudra convaincre le président Aurelio De Laurentiis, qui a fixé le prix de l'ancien du LOSC à 140 millions d'euros, d'accepter une offre de dernière minute. Une opération de la dernière chance qui paraît difficile.

Le Sporting n'en veut pas, idem pour Chelsea

Ce, même si Luciano Spaletti, l'entraîneur du Napoli, a encensé l'attaquant lusitanien en conférence de presse durant le week-end. «J'adorerais travailler avec Cristiano Ronaldo, bien sûr. Mais il n'y a pas de discussions. De Laurentiis m'a dit qu'il n'avait rien reçu. (...) Un échange CR7-Osimhen ? Je pense que c'est difficile mais vous devriez demander à notre directeur Giuntoli.» Un retour en Serie A cet été paraît donc, à l'heure actuelle, difficile. Un come back au Sporting CP l'est également. Questionné au sujet de l'international portugais, Ruben Amorim s'est montré clair. « Est-ce que je signerais Cristiano Ronaldo s’il voulait retourner au Sporting ? Je ne garantis rien. Ronaldo est un joueur de Manchester United et je pense qu'il continuera à l'être.»

The Times ajoute d'ailleurs que l'entraîneur du club de Lisbonne aurait menacé de claquer la porte si le Sporting faisait revenir Cristiano Ronaldo. Un nouveau camouflet pour l'avant-centre de MU. Son ultime option pourrait être Chelsea. The Independent a indiqué que Jorge Mendes était revenu à la charge durant le week-end. Mais les Blues ont d'autres priorités, à savoir Pierre-Emerick Aubameyang ou Wilfried Zaha. De plus, Thomas Tuchel serait toujours réticent à l'idée de recruter CR7, puisque son ami Ralf Rangnick, qui a dirigé le joueur l'an dernier, lui a déconseillé le faire. Ce qui n'arrange pas un Cristiano Ronaldo qui va peut-être devoir rester à Manchester United. Un club où il n'est plus un titulaire dans l'esprit de Ten Hag. Quand ça ne veut pas...