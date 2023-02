Pep Guardiola demande à Erling Haaland de s’inspirer d’Harry Kane

La suite après cette publicité

Lancé pour exploser le record de buts sur une saison de Premier League à 20 clubs, détenu par Mohamed Salah (32 buts en 2017/2018), Erling Haaland n’a pas pour autant atteint son plafond de verre. C’est en tout cas ce qu’a laissé penser son entraîneur Pep Guardiola en conférence de presse, qui aimerait le voir participer davantage au jeu de son équipe comme un certain Harry Kane.

«La remise en question d’Erling fait partie des choses qui m’ont le plus frappées avec lui. Il est totalement conscient qu’il peut encore s’améliorer dans de nombreux registres. Je suis sûr qu’en observant par exemple Harry Kane et sa participation au jeu - et d’autres joueurs - il progressera. Il a la volonté de vouloir sans cesse faire mieux. A son âge, c’est la meilleure chose possible. Sinon, ça deviendra ennuyeux», a confié le technicien catalan visiblement toujours aussi fan d’Harry Kane, tout proche de signer à Manchester City à l’été 2021.

