LdC : Lille se fait croquer par le Sporting CP et Viktor Gyökeres !

La Ligue des Champions a officiellement repris ses droits aujourd’hui et le premier club français a fait son entrée en lice. Sorti des tours préliminaires après avoir éliminé Fenerbahçe et le Slavia Prague, Lille affrontait cette fois le Sporting CP, champion sortant au Portugal. Les Leoes s’organisaient en 3-4-3 avec Franco Israel dans les buts et une charnière Zeno Debast - Gonçalo Inacio - Ousmane Diomandé. Hidesima Morita et Morten Hjulmand assuraient le double pivot alors que Pedro Gonçalves et Francisco Trincao soutenaient Viktor Gyökeres devant. De leur côté, les Dogues misaient sur un 5-4-1 avec Thomas Meunier, Aïssa Mandi, Bafodé Diakité, Alexsandro et Mitchel Bakker devant Lucas Chevalier. Edon Zhegrova et Osame Sahraoui prenaient les ailes et Jonathan David la pointe de l’attaque. Assez rapidement, le Sporting CP prenait le contrôle du ballon et imposait son rythme face à des Lillois assez apathiques. Servi dans l’axe par Francisco Trincao, Hidesama Morita enroulait une frappe qui manquait de peu le cadre sur la droite et lançait les débats (12e). Les locaux montaient en puissance à l’image de ce mouvement parti de la gauche où Pedro Gonçalves allait résister à Bafodé Diakité avant de voir sa frappe passer à droite des buts de Lucas Chevaliers (16e). Lille était trop timide et le centre intéressant d’Osame Sahraoui sur la gauche était trop profond pour le second poteau et Edon Zhegrova (23e). Le Sporting CP allait continuer de pousser et Francisco Trincao allait à son tour manquer le cadre (27e).

Quelques secondes plus tard, Vitor Gyökeres glissait un ballon sur la gauche de la surface pour Pedro Gonçalves dont le tir était repoussé par Lucas Chevalier (28e). Les Portugais insistaient et allaient finir par prendre l’avantage. Devant la surface lilloise, Viktor Gyökeres se saisit du ballon et allait ajuster sur la droite du but Lucas Chevalier d’une sublime frappe (1-0, 38e). La bascule dans ce match puisque quelques secondes après Angel Gomes écopait d’un second carton jaune synonyme d’expulsion (40e). Mené et en infériorité numérique, Lille revenait aux vestiaires avec un sacré mal de crâne. Le Sporting CP revenait avec de bonnes intentions et Geovany Guenda (49e) puis Francisco Trincao (51e) allaient amener le danger rapidement. Juste après, c’était Geny Catamo qui allait tenter sa chance sans trouver le cadre (57e). Sans solution, Lille semblait incapable de vraiment apporter la menace sur le but de Franco Israel. Et finalement ce qui devait arriver arriva, d’une lourde frappe à 30 mètres des cages en première intention, Zeno Debast allait trouver la faille et doubler la mise (2-0, 65e). Un sacré coup sur la tête des Dogues qui passaient proches d’encaisser un nouveau pion par l’intermédiaire de Geovany Quenda (70e). Mis à part une petite tentative de Rémy Cabella (74e), aucune réaction ne venait des Dogues. Viktor Gyökeres n’était pas rassasié, il passait sur la gauche, rentrait dans la surface et se voyait contrer dans le petit filet (84e). En contre, Rémy Cabella pensait pouvoir égaliser, mais Franco Israël s’interposait devant lui (88e). Dans la foulée, Alexsandro pensait marquer, mais le but était refusé (89e). Finalement, le Sporting CP s’impose facilement 2-0 et lance parfaitement sa campagne de Ligue des Champions. Lille manque totalement ses débuts et devra déjà réagir contre le Real Madrid pour son prochain match.