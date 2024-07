Manchester United a trouvé son directeur sportif

Manchester United a trouvé son nouveau directeur sportif. Comme désiré par Sir Jim Ratcliffe et les nouveaux investisseurs d’INEOS, les Red Devils étaient à la recherche d’un nouveau directeur sportif et avaient récemment conclu un accord avec Newcastle United pour embaucher son directeur sportif Dan Ashworth. Les Magpies demandaient environ 20 millions d’euros pour le libérer et MU a finalement officialisé la nouvelle dans un communiqué.

«Manchester United et Newcastle United ont publié la déclaration commune suivante : Newcastle United et Manchester United ont conclu un accord pour la libération immédiate de Dan Ashworth de ses obligations contractuelles à Newcastle United. Les termes de cet accord restent confidentiels entre les deux clubs. Newcastle United remercie Dan pour ses services et lui souhaite bonne chance pour l’avenir», ont expliqué les clubs de Premier League.