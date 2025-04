Manchester United : Ruben Amorim fait une grande annonce au Real Madrid pour Bruno Fernandes

S’il y a bien une éclaircie dans la saison compliquée de Manchester United, elle s’appelle Bruno Fernandes. L’international portugais a sauvé les Red Devils à maintes reprises cette saison et a déjà inscrit 16 buts et délivré 16 passes décisives en 44 matches, toutes compétitions confondues, dont notamment 5 buts en 3 matches juste avant la trêve internationale. Âgé de 30 ans, le milieu offensif portugais est sous contrat jusqu’à l’été 2027 avec le club anglais, après avoir prolongé l’été dernier, mais reste en instance de départ.

En effet, on apprenait récemment que le Real Madrid souhaitait enrôler Bruno Fernandes (30 ans). Des émissaires du Real Madrid se seraient déplacés jusqu’à Old Trafford pour assister aux rencontres du milieu offensif mancunien, qui pourrait être considéré comme un potentiel successeur pour Luka Modrić, qui devrait tout de même rester une saison de plus à Madrid. Une opération potentiellement chère, mais le club merengue serait prêt à débourser une grosse somme pour apporter de la qualité à son entre-jeu.

Ruben Amorim a déjà prévenu Bruno Fernandes

Une information qui a rapidement déplu à Ruben Amorim, le technicien des Red Devils. «Non, son départ n’arrivera pas. C’est le défi (devenir plus compétitif). Je veux que Bruno soit là. Nous voulons gagner à nouveau la Premier League, c’est pourquoi nous voulons que les meilleurs joueurs restent avec nous. Il a 29 ans, je crois, mais il est encore très jeune, car il joue 55 matchs par saison et, entre passes décisives et buts, il en joue au moins 30. C’est donc le type de joueur que nous voulons ici, donc il ne va nulle part», a-t-il d’abord lâché en conférence de presse.

«Nous contrôlons la situation et je sens qu’il est vraiment heureux ici, surtout parce qu’il comprend ce que nous voulons faire. Je pense qu’il est un soutien de plus pour Manchester United. Il le ressent vraiment», a ajouté Ruben Amorim. Et lorsque la presse lui a demandé comment il pouvait être si sûr de lui, l’ancien entraîneur du Sporting a ajouté qu’«il n’ira nulle part parce que je le lui ai déjà dit !». De quoi calmer les rumeurs, au moins jusqu’à l’été dans l’optique d’une bonne fin de saison en Championnat et en Ligue Europa, où MU devra se défaire de l’Olympique Lyonnais en quarts de finale.