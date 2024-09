Bordeaux : Enzo Grothe va s’engager avec le SM Caen

Alors que les Girondins de Bordeaux ont passé les dernières semaines à se doter d’une équipe pour participer à la National 2, la direction bordelais doit aussi logiquement encaisser des départs dans tous les sens, même dans ses secteurs de jeune. En ce sens, le jeune attaquant, Enzo Grothe (19 ans), qui n’avait donc plus de contrat, est sur le point de se trouver un nouveau club.

D’après nos indiscrétions, plusieurs écuries se sont montrées intéressées durant l’été notamment en Allemagne avec le club de Hambourg. En France aussi, Clermont a tenté le coup mais selon nos informations, la préférence du joueur va aller pour le SM Caen. Son arrivée en Normandie est de plus en plus imminente. Enzo Grothe devrait donc développer et poursuivre sa formation avec les Vikings.