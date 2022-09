Auxerre - OM : les compositions sont là

La sixième journée de Ligue 1 offre un duel entre l'AJ Auxerre et l'Olympique de Marseille. A domicile, les Bourguignons optent pour un 4-1-4-1 avec Benoît Costil dans les cages derrière Paul Joly, Jubal, Alexandre Coeff et Gidéon Mensah. Birama Touré est accompagné par Mathias Autret et Rayan Raveloson au coeur du jeu alors que Nuno Da Costa est épaulé en attaque par Hamza Sakhi et Gauthier Hein.

De son côté, l'Olympique de Marseille s'articule en 3-4-2-1 avec Pau Lopez comme dernier rempart. Devant lui, Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Sead Kolasinac forment la défense alors que Jonathan Clauss et Issa Kaboré officient comme piston. Valentin Rongier et Jordan Veretout sont dans le double pivot. Seul en pointe, Luis Suarez est soutenu par Cengiz Ünder et Gerson.

Les compositions

AJ Auxerre : Costil - Joly, Jubal, Coeff, Mensah - Autret, Touré, Raveloson - Hein, Da Costa, Sakhi

Olympique de Marseille : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Kaboré - Ünder, Gerson - Suarez

