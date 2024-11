France - Israël : Didier Deschamps tacle ses joueurs

L’équipe de France s’attendait à mieux pour son retour au Stade de France. Les hommes de Didier Deschamps ont été tenus en échec par Israël (0-0), ce jeudi, dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Nations. Si les Bleus ont eu globalement la possession du ballon, ils se sont longtemps heurtés au bloc resserré de leurs adversaires et aux multiples parades du gardien, Daniel Peretz. En conférence de presse d’après-match, « DD » n’a pas caché sa frustration, estimant que son équipe aurait dû l’emporter.

« Non, on aurait pu faire plus face à un adversaire très regroupé qui a gagné beaucoup de temps. On a eu les occasions pour gagner ce match-là, mais on n’a pas eu l’efficacité. Notre première mi-temps a été trop tranquille. Je ne peux pas me satisfaire de ce qu’on a fait. On aurait dû gagner, on est capable de faire mieux. Il y a eu beaucoup plus d’énergie sur la seconde mi-temps, sans pour autant ouvrir le score. Oui, je le leur ai dit, ce n’est pas ce qui était prévu. On a mis trop de temps dans les transmissions. On n’a pas fait la différence par la passe ou le dribble, ou trop peu. On a commencé timidement, sur la pointe des pieds », a analysé le sélectionneur des Bleus. Officiellement qualifiée pour les quarts de finale de la compétition, la France affrontera l’Italie, ce dimanche, à San Siro (Milan), dans cette « finale » du groupe 2 de la voie A.