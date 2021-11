OL : Jason Denayer évoque son avenir

Dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse de la Mosson, dimanche à 17 heures, pour y défier Montpellier. Une rencontre importante pour les Rhodaniens qui pourrait, en cas de succès, leur permettre de raccrocher au peloton de tête, et ce, après les incidents survenus au Groupama Stadium, dimanche dernier, lors du choc arrêté face à l'OM. Présent, ce samedi, en conférence de presse, le défenseur lyonnais Jason Denayer (26 ans) est revenu sur la dynamique des Gones avant d'évoquer son avenir.

La suite après cette publicité

Interrogé sur la suite de son avenir avec l'OL, le Belge a ainsi tenu un discours très clair et semble, désormais, attendre un signe de sa direction quant à une éventuelle prolongation : «mes agents parlent avec le club. J'attends toujours et reste sur ma position de vouloir prolonger (il est en fin de contrat en 2022, ndlr). Pour l'instant, on n'a pas beaucoup avancé. On essaie de se mettre sur des accords communs. Si on y arrive, mon souhait est de rester au club». Le message est passé.