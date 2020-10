Levante - Real Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le Real Madrid peut-il conserver son invincibilité cette saison en Liga ? À Levante, les hommes de Zinedine Zidane peuvent même prendre la tête du championnat grâce à un succès. Mais attention à la formation basée à Valence qui cherchera à réaliser un exploit à domicile pour lancer sa saison.

Pour éviter le piège, Zinedine Zidane devrait reconduire son 4-3-3 habituel. Selon AS, une défense Nacho-Varane-Ramos-Mendy sera chargée de protéger Thibaut Courtois. Avec la blessure de Kroos, le trident du milieu devrait se composer de Casemiro, Valverde et Modric, qui devront alimenter un trio Asensio-Benzema-Vinicius, récompensé de sa belle prestation lors du dernier match contre Valladolid. Pour les locaux, on semble se diriger vers un 4-4-2 relativement offensif avec Clerc-Postigo-Vezo-Miramon devant Aitor. Pour fournir de bons ballons à Morales et à Roger, on pourrait retrouver Malsa, Melero, Bardhi et Campaña.