EdF : Olivier Giroud n’a pas dit son dernier mot avec les Bleus

Réclamé puis ovationné par le public du Groupama Stadium lors de son entrée en jeu face l’Allemagne (0-2) puis buteur face au Chili (3-2) quelques jours plus tard, Olivier Giroud a une nouvelle fois démontré son importance chez les Bleus. Toujours aussi performant avec l’AC Milan, l’attaquant de 37 ans, sauf grosse surprise, devrait être du voyage en Allemagne pour disputer l’Euro 2024, avant de tirer sa révérence avec la sélection tricolore ? Interrogé à ce sujet, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus ne semble pas avoir encore tranché concernant son avenir international.

«Est-ce que cet Euro peut-être ma dernière compétition avec la France ? Ça peut. Ça peut l’être, oui. Comme je l’ai dit, on est plus proche de la fin que du début, mais il faut profiter de chaque instant mais je n’ai rien annoncé pour l’instant», a exprimé le Savoyard sur les antennes de Téléfoot avant d’ajouter : «Sur Téléfoot, on m’appelle souvent l’insubmersible, c’est bien, c’est cool mais le Titanic, il devait être insubmersible et il a coulé. »