Sassuolo-Juventus : les compositions officielles

Une semaine après son match nul face à son dauphin de l'Atalanta Bergame (2-2), la Juventus Turin peut reprendre neuf points d'avance en tête du classement en cas de victoire à Sassuolo ce soir (coup d'envoi 21h45), à cinq journées de la fin. Pas forcément une mince affaire pour la Vieille Dame tout de même, du moins si l'on se fie au match aller. Dans l'écrin de l'Allianz Stadium de Turin, Cristiano Ronaldo, sur penalty, avait dû arracher l'égalisation à la 68e minute de jeu (2-2). Invaincu depuis sept rencontres (2 nuls et 5 victoires), Sassuolo poursuit de son côté sa remontée au classement et peut, en cas de succès, mettre la pression sur le Milan AC (7e, 50 points) qui accueillait Parme à 19h30.

Pour cette partie, Roberto De Zerbi dispose sa formation en 4-2-3-1. Andrea Consigli gardera les buts, derrière un quatuor composé de Georgios Kyriakopoulos, Federico Peluso, Vlad Chiriches et Mert Müldür. Manuel Locatelli est aux cotés de Francesco Magnanelli au milieu, quand Jeremie Boga, Filip Djuricic et Domenico Berardi évolueront un cran plus haut. Francesco Caputo est seul en pointe. Maurizio Sarri articule pour sa part, comme depuis janvier, les siens en 4-3-3. Wojciech Szczesny sera le dernier rempart, alors que Danilo, Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt et Alex Sandro forment la ligne défensive. Devant eux, Miralem Pjanic sera épaulé par Rodrigo Bentancur et Blaise Matuidi. Enfin, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín et Federico Bernardeschi mèneront les offensives.

Les compositions des équipes :

Sassuolo : Consigli - Muldur, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos - Magnanelli, Locatelli - Berardi, Djuricic, Boga - Caputo.

Juventus Turin : Szczesny - Danilo, Chiellini, De Ligt, Sandro - Bentancur, Pjanic, Matuidi - Ronaldo, Higuain, Bernardeschi.