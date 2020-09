Newcastle dézingue la Premier League et Richard Masters

Alors qu’elle était en bonne voie, l’idée d’un rachat de Newcastle avait finalement été abandonnée par les investisseurs saoudiens, faute d’accord avec la Premier League. Pourtant, les médias britanniques annonçaient le mois dernier que les Saoudiens cherchaient à revenir dans la course au rachat du club. Une bonne nouvelle pour le propriétaire de Newcastle, Mike Ashley, qui n’en reste pas moins très agacé envers le directeur général de la Premier League, Richard Masters.

Dans un communiqué, Mike Ashley a accusé ce dernier d’avoir bloqué de manière inappropriée le rachat de 329 M€ par le fonds d’investissement public saoudien et ses partenaires, les frères milliardaires Reuben et Amanda Staveley. Les dirigeants des Magpies sont prêts à envisager toutes les solutions pour parvenir à un accord et donc faire céder la Premier League, pour ainsi rassurer tous ses fans.