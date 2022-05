PSG : Kylian Mbappé répond à Karim Benzema

La suite après cette publicité

Peu de temps après l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, plusieurs joueurs du Real Madrid ont posté sur leurs réseaux sociaux des commentaires à la gloire de la Casa Blanca. Des posts logiquement interprétés comme un message envoyé à Mbappé. Mais ce sont les story de Karim Benzema sur Instagram qui ont le plus fait parler. Autant de messages qui n'ont pas surpris Mbappé.

De quoi laisser penser qu’il y aura de l’eau dans le gaz entre Mbappé et Benzema ? Le Parisien a répondu. « On n’a pas échangé. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. Je n’ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Je lui expliquerais ce choix. (…) J’ai vu que presque tous les joueurs du Real Madrid l’avaient sorti. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non ? », a-t-il déclaré au Parisien.