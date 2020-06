Le message de Kylian Mbappé à Danijel Subasic

Après 8 saisons passées au club dont une et demi en Ligue 2, Danijel Subasic (35 ans) quitte l'AS Monaco. En fin de contrat, le gardien croate, qui avait perdu sa place depuis deux saisons à cause des blessures notamment et d'une concurrence plus accrue, n'est pas prolongé. Il restera comme un acteur majeur de la formidable saison 2016/2017 vécue par les Asémistes avec en point d'orgue un titre de champion de France et une demi-finale de Ligue des Champions.

Alors tout jeune attaquant en train d'exploser au haut niveau, Kylian Mbappé n'a pas oublié son ancien coéquipier et lui a envoyé un message de remerciement sur les réseaux sociaux. «Respect pour ce que tu as accompli pour le club et merci pour ce que tu m’as apporté. Tu vas rester dans l’histoire MERCI SUBA.» Voilà une marque d'affection et de reconnaissance qui fera plaisir au portier.