L’OM attaque l’arrêté interdisant la présence de ses supporters à Nice

Le derby du Sud n’a même pas encore commencé qu’il fait déjà parler de lui. Ce dimanche, l’OM se déplace à l’Allianz Riviera pour y affronter l’OGC Nice. Mais l’équipe de Roberto De Zerbi devrait voyager sans ses supporters. Afin de « prévenir les troubles graves à l’ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens » la préfecture des Alpes-Maritimes a pris un arrêté pour interdire la présence des fans marseillais dans l’enceinte niçoise. Mais les Phocéens ont décidé de contre-attaquer.

La Provence explique que l’OM ne veut pas en rester là, et a décidé d’attaquer cette décision devant le tribunal d’administratif de Nice. L’actuel deuxième de Ligue 1 avait déjà agi de la sorte lors les déplacements à Nantes et Saint-Etienne, sans néanmoins jamais obtenir gain de cause.