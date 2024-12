Manchester City : la réaction hors-sol de Pep Guardiola

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Manchester City. Battu sur la pelouse d’Aston Villa (2-1) ce samedi lors de cette 17e journée, le champion en titre enregistre sa 9e défaite sur ses 12 derniers matchs toutes compétitions confondues. Dans cette invraisemblable série, que Pep Guardiola n’avait encore jamais connu depuis le début de sa carrière d’entraîneur, son équipe a encaissé 27 buts. Au mieux, les Skyblues seront 6es de Premier League au terme de ce week-end. Liverpool n’a pas encore joué mais ils ont déjà 9 points de retard. Cette nouvelle défaite est inquiétante mais encore plus la manière où, après une minute de jeu, les Villans s’étaient déjà procuré deux grosses situations de but.

La suite après cette publicité

«Nous avons fait une très bonne première mi-temps, défend pourtant Pep Guardiola sur TNT Sports, refusant de regarder le visage méconnaissable de son équipe. Nous avons baissé de régime en deuxième mi-temps. Nous avons changé notre pressing parce que John (Stones) n’a pas pu continuer (blessé, ndlr).» City a pourtant été secoué dans tous les sens, archidominé dans l’entrejeu par Tielemans, Kamara et Onana, écrasé dans les duels par les dragsters Rogers et McGinn. «Au milieu de terrain, ils sont très forts. Nous avons eu de bonnes occasions, nous avons eu plus d’occasions que lors du match contre Manchester United, mais en deuxième mi-temps, nous avons baissé de régime et notre pressing n’a pas été assez bon.»

Haaland : «Je dois faire mieux, je n’ai pas été assez bon. Guardiola trouvera la solution»

Guardiola avait la mine des mauvais jours mais il n’a pas voulu non plus accabler ses joueurs, coupables pour certains de grosses erreurs individuelles. «Nous avons eu un peu de mal et nous n’avons pas réussi à bien les presser. Nous avons marqué un but à la fin (Foden, 90e+3), mais c’était trop tard. Nous avons eu du mal à marquer et nous encaissons des buts. Nous avons de belles personnalités dans l’équipe et, tôt ou tard, nous allons les retrouver» rassure le Catalan. Les performances de Stones, Gvardiol, Grealish, chahuté pour son retour au Villa Park, ou encore Haaland ont tout de même de quoi interroger tant ils ont dominé leur sujet ces derniers mois. L’attaquant norvégien reconnaît d’ailleurs être totalement passé à côté de son sujet.

La suite après cette publicité

«Nous sommes déçus, ce n’est pas suffisant et ce n’est pas suffisant de ma part. C’est difficile de venir ici mais nous sommes Manchester City et nous devons nous battre sur le terrain. Nous devons continuer à travailler dur et à y croire», envoie le Norvégien, lui aussi interrogé sur TNT Sports au coup de sifflet final. «Je me regarde dans la glace d’abord. Je n’ai pas fait les choses assez bien, je n’ai pas réussi à me créer d’occasions. Je dois faire mieux, je n’ai pas été assez bon. Guardiola trouvera la solution, on croit en lui, poursuit-il. Nous savons combien la confiance est importante et vous pouvez voir que ça affecte tous les joueurs. C’est comme ça, il faut continuer et rester positif même dans la difficulté.» Le prochain rendez-vous contre Everton jeudi prochain sera déterminant.