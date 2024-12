Premier League : Aston Villa enfonce encore Manchester City dans la crise

It’s «Boxing Day» time ! Ce samedi après-midi, les Skyblues se déplaçaient sur la pelouse d’Aston Villa en ouverture de la 17e journée de Premier League. Pour l’occasion, Pep Guardiola avait décidé de faire plusieurs changements importants, sept au total, vis-à-vis de l’équipe qui s’était inclinée face au rival Manchester United (1-2). L’Espagnol a décidé de laisser tomber la défense à trois, au profit d’une défense à quatre et de se passer des Belges : Kevin de Bruyne et Jeremy Doku. Côté Villans, Unai Emery a décidé de partir sur une composition classique avec, cette fois-ci, le trio Kamara-Onana-Tielemans au milieu et un Matty Cash repositionné un cran plus bas sur le flanc droit. Le serial buteur colombien Jhon Duran est également une fois de plus préféré à Ollie Watkins à la pointe de l’attaque.

Dans un match où tout a failli très mal commencer pour les Citizens avec une ouverture du score évitée de quelques centimètres grâce à un superbe arrêt de Stefan Ortega sur sa ligne (2e), les hommes de Pep Guardiola n’ont pas su sortir la tête de l’eau, et ils ont rapidement craqué à cause de l’intenable Jhon Duran, bien servi par Morgan Rogers après une merveille de transition rapide (1-0, 16e). Avec cette nouvelle réalisation, le Colombien inscrivait donc son 4e but en 4 matches. Il aura fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir la première vraie situation pour City avec une belle frappe enveloppée de Phil Foden repoussée par Emiliano Martinez (34e).

Jack Grealish, Citizen le plus remuant de la première mi-temps, a, lui aussi, tenté de faire mal à son ancienne équipe, mais sa frappe trop écrasée finissait dans les bras du portier argentin. Actif comme il ne l’avait plus été depuis longtemps, l’Anglais a continué de tenter et la plus grosse occasion de la première mi-temps pour les Citizens venait de lui. Auteur d’un bon centre pour Josko Gvardiol, laissé seul au premier poteau, le Croate ne parvenait pas à rabattre sa tête dans les buts d’Aston Villa (43e) et voit sa tentative filer dans les travées du Villa Park.

Rogers fait couler City

Au retour des vestiaires, Jhon Duran pensait s’offrir le doublé, mais il était rattrapé par la patrouille pour un hors-jeu au départ de l’action (50e). Morgan Rogers très en jambes cet après-midi était aussi tout proche de doubler la mise après une nouvelle action avec une défense citizen à la peine, mais sa frappe trouvait le poteau (59e). Ce n’est que partie remise pour l’Anglais qui marquait cinq minutes plus tard d’une frappe croisée du gauche (2-0, 65e) et se récompensait lui-même de son excellent match, dans lequel il aura martyrisé une défense mancunienne déjà en difficulté.

Manchester City sauvait finalement l’honneur en fin de rencontre. Au bout d’une action chanceuse dans laquelle Lucas Digne glissait sur le ballon et laissait Foden en face-à-face avec Martinez, l’Anglais ne se faisait pas prier et ajustait le portier des Villans pour inscrire son premier but de la saison en Premier League (2-1, 90+3e). Face à un Manchester City en grande difficulté, qui n’a donc remporté qu’un seul de ses douze derniers matches, les Villans n’ont pas laissé passer leur chance d’accrocher la 5e place du classement au préjudice de leur adversaire du jour. Avec cette victoire (2-1), les hommes d’Unai Emery lancent donc ce Boxing Day de la meilleure des façons.