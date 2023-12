L’ex-femme de Francesco Totti balance violemment sur lui

Pendant de longues années, Francesco Totti (47 ans) a fait le bonheur de l’AS Roma et de l’Italie. Désormais retraité, l’ancien joueur est devenu agent. Mais ce mercredi, il fait parler de lui pour sa vie privée. En effet, Ilary Blasi, son ancienne compagne avec laquelle il a partagé sa vie durant 17 ans et eurent trois enfants, a décidé de balancer à son sujet dans un documentaire diffusé sur Netflix et intitulé "Única". «Veux-tu savoir pourquoi j’ai décidé de dire ma vérité maintenant ? Pourquoi pas ?», a expliqué en préambule la présentatrice et actrice. Puis, elle est entrée dans le vif du sujet en taclant à la gorge Totti. Ses propos sont relayés par AS. «Il y a eu quelques photos publiées dans lesquelles ils (Totti et Noemi Bocchi, sa partenaire actuelle, ndlr) apparaissaient tous les deux dans les tribunes du stade, qui ont commencé à sortir. Il m’a dit : "je ne sais pas qui elle est, peut-être qu’elle m’a été présentée au paddle-tennis club. Regarde la photo, c’est cinq rangées derrière, ce n’est pas près de moi". Il a juré devant moi et nos enfants que l’histoire avec Noemi Bocchi avait été inventée.»

Mais elle a voulu en avoir le cœur net et elle a pris Totti la main dans le sac. «Je voulais le voir de mes propres yeux et je voulais en avoir la preuve, car Francesco ne l’aurait jamais admis. L’après-midi du 2 juillet, il a dit qu’il devait manger dehors. J’ai réussi à retrouver la maison où elle habitait, nous sommes arrivés et sa voiture était garée. J’ai pris une photo de la voiture, mais je suis restée silencieuse pour ne pas causer de dégâts. L’enquête s’est arrêtée, Francesco savait que j’étais au courant de leur relation. Et dire que la veille au soir, il m’avait recherché sexuellement et que j’avais refusé… Il ne l’a pas avoué , alors je lui ai dit : "ça suffit, je sais tout". Finalement il l’a admis, mais il a dit que la relation n’était pas sérieuse. Je ne pouvais pas croire que l’homme qui était à mes côtés depuis 20 ans, qui disait toujours qu’il m’aimait, qui jurait qu’il ne pourrait pas vivre sans moi, avait fait quelque chose comme ça. Je me suis sentie stupide, puis j’ai ressenti de la déception, du dégoût, un peu de colère. Il m’a humiliée en tant que femme et en tant que mère. (…) Dans cette affaire, la presse s’en est prise à moi. C’était lui le champion, ce qui m’a blessé c’est qu’ils ne me comprenaient pas. Je ne savais pas qu’il était comme ça. J’ai épousé Francesco Totti par amour, pas pour l’argent. Et je l’ai toujours montré. (…) Francesco a toujours été jaloux de moi, sa jalousie n’était pas nouvelle. Mais je n’ai pas envie de comparer cela aux tragédies d’aujourd’hui. C’est le père de mes enfants.» Le message est passé…