Euro 2024 : les nouveaux maillots du Portugal, de l’Angleterre et des Pays-Bas !

Comme pour la France et le Brésil, Nike a dévoilé de nombreuses tenues internationales. À commencer par les grosses nations européennes qui vont tenter de succéder à l’Italie au palmarès de la compétition continentale européenne. Petit tour d’horizon des nouveaux maillots de l’Angleterre, du Portugal et des Pays-Bas.

Commençons par l’un des favoris de la compétition, l’Angleterre. Pour le maillot domicile, c’est forcément du très classique avec un blanc historique. Néanmoins, Nike a proposé une petite subtilité, à savoir la bordure des manches. Elle s’inspire de la tenue d’entraînement portée par les héros anglais de 1966, avec un dégradé de bleus et de rouges surmonté de violet.

Pour la tenue extérieure, on est sur du plus original. En rupture avec les conventions, cette tunique extérieure est basée sur une couleur violette accrocheuse pour refléter l’énergie de la jeunesse sur et en dehors du terrain. Les panneaux latéraux graphiques présentent sept couleurs différentes et rendent hommage au style avant-gardiste de la nation, tout en mettant également l’accent sur le drapeau de Saint-Georges sur le col.

Pour sa dernière collection majeure avant le passage chez Puma, le Portugal arbore un maillot domicile classique qui rend hommage au drapeau portugais.

Pour la tenue away, la marque au swoosh rend hommage à l’art architectural traditionnel du pays. Le motif en mosaïque bleue apporte un changement subtil au blanc habituel du deuxième maillot du Portugal.

Enfin, pour les Pays-Bas, une tunique toujours très attendue par les supporters des Oranje, mais aussi par les fans de football en général, Nike a décidé de diffuser le célèbre orange de l’équipe dans un nouveau ton pour 2024, avec une construction en tricot technique, des coutures contrastées et un écusson Liteflex brillant.

Concernant la tenue extérieure, elle comprend trois nuances de bleu dans un design géométrique minimaliste, tandis que le célèbre orange apparaît sur le col, les poignets et d’autres éléments graphiques influencés par le lion.

Les maillots 2024 domicile et extérieur de l’Angleterre, du Portugal et des Pays-Bas seront bientôt disponibles sur la boutique Foot.fr