Les nouveaux maillots 2024 du Brésil entrent en scène

Comme souvent à cette période de l’année, les maillots des plus grandes nations mondiales sont dévoilés avec en vue de grandes compétitions estivales telles que l’Euro 2024 et la Copa America. Nike profite de ce début de trêve internationale pour révéler les deux nouveaux maillots du Brésil. La plus mythique des sélections internationales, qui totalise 5 Coupes du Monde, arborera son célèbre maillot jaune.

Mais l’équipementier américain a apporté un peu de nuance pour le plus grand plaisir des fans de la Seleção. «Les équipes de conception de Nike ont adopté une approche prismatique pour rafraîchir la palette de couleurs de chaque fédération. Appelée « métaprisme », l’approche de cette année reprend les couleurs traditionnelles de la fédération et les augmente à travers le prisme de la lumière et du mouvement. Le maillot domicile du Brésil présente un motif intégral complexe célébrant le magnifique patrimoine naturel du pays. Différents détails du Brésil sont contenus dans le motif richement texturé sur fond jaune distinctif, des notes de musique, du Pain de Sucre aux plages de renommée mondiale.», peut-on lire dans le communiqué.

En ce qui concerne le maillot extérieur, le traditionnel bleu a été respecté. Mais là encore l’approche « métaprisme » a été choisie par la marque au swoosh et ce kit Brésil 2024 away présente notamment un imprimé intégral inspiré de la nature et des textiles locaux.Et le résultat est plutôt réussi.

Les maillots 2024 domicile et extérieur du Brésil seront bientôt disponibles sur la boutique Foot.fr