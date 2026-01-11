Pablo Mari rejoint Al-Hilal

Direction l’Arabie saoudite pour Pablo Mari, jusqu’alors sous les couleurs de la Fiorentina. Ce dimanche, le club d’Al-Hilal a officialisé l’arrivée du défenseur de 32 ans, passé par Arsenal et Monza.

La suite après cette publicité

«La direction du club Al-Hilal, dirigée par Son Altesse le Prince Nawaf ben Saad, a finalisé les procédures pour la signature du contrat de transfert du défenseur espagnol Pablo Mari vers la première équipe de football d’Al-Hilal pour une période de six mois, avec possibilité de renouvellement pour un an», précise le communiqué de la formation saoudienne.