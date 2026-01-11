Menu Rechercher
Commenter
Officiel SPL

Pablo Mari rejoint Al-Hilal

Par Josué Cassé
1 min.
Pablo Mari devrait rester à Arsenal @Maxppp

Direction l’Arabie saoudite pour Pablo Mari, jusqu’alors sous les couleurs de la Fiorentina. Ce dimanche, le club d’Al-Hilal a officialisé l’arrivée du défenseur de 32 ans, passé par Arsenal et Monza.

La suite après cette publicité
نادي الهلال السعودي
"سلطان مندش" هلالي 💙✨
Voir sur X

«La direction du club Al-Hilal, dirigée par Son Altesse le Prince Nawaf ben Saad, a finalisé les procédures pour la signature du contrat de transfert du défenseur espagnol Pablo Mari vers la première équipe de football d’Al-Hilal pour une période de six mois, avec possibilité de renouvellement pour un an», précise le communiqué de la formation saoudienne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Serie A
Fiorentina
Al Hilal
Pablo Marí

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Serie A Serie A
Fiorentina Logo Fiorentina
Al Hilal Logo Al Hilal
Pablo Marí Pablo Marí
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier