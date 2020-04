Andy Delort dévoile sa préférence pour la fin du championnat

Comment seront attribuées les positions européennes ? Plusieurs solutions sont envisageables aujourd'hui, mais c'est la LFP qui devra trancher. Pour Andy Delort, l'international algérien de Montpellier, il n'y a pas de doutes. Il faut arrêter le championnat à la 27e journée. Il l'a fait savoir dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Je pense que c’est logique, c’est la meilleure solution. On le voit, il y a encore des cas (de coronavirus, ndlr). C’était beaucoup trop dangereux de nous faire attaquer de suite donc c’est une sage décision. Pour moi, c’est sûr que l’on ne devait pas reprendre. Pas que nous, pour nos familles, nos proches. En plus, il vont figer le calendrier à la 27e journée donc c’est bien (rires, Montpellier serait donc européen, NDLR). Plus sérieusement, ça serait logique même si ça m’arrange. La 28e journée n’a pas été finie donc il faut arrêter le championnat à la 27e journée », a confié l'attaquant. Pas sûr que tout le monde soit d'accord en Ligue 1 !