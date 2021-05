Ligue des Champions : la performance XXL de N'Golo Kanté

La suite après cette publicité

Comment il s'appelle ? Kanté. N'Golo, N'Golo Kanté. Ce mercredi soir, Chelsea avait rendez-vous avec l'histoire. Les Blues accueillaient à Stamford Bridge le Real Madrid dans le cadre des demies-finales retour de la Ligue des Champions. Avec leur match nul en terres madrilènes à l'aller (1-1), les hommes de Thomas Tuchel étaient virtuellement qualifiés au coup d'envoi. Mais ils ont décidé de choisir leur destin.

Avec un bloc compact et un équilibre collectif très performant, les Anglais se sont imposés sans que cela ne souffre d'aucune réelle contestation (2-0). Les deux buteurs de la rencontre sont Timo Werner et Mason Mount, avec deux réalisations inscrites dans chaque mi-temps. Mais ce qu'il faut souligner tant sur le match de ce mercredi soir que sur l'ensemble de la double-confrontation, c'est la performance stratosphérique de N'Golo Kanté.

Étienne Didot survolté

Le milieu de terrain français, revenu en grâce depuis l'arrivée sur le banc de Thomas Tuchel en janvier dernier, a été XXL sur cette demi-finale. Harcelant le porteur de balle comme jamais, il est notamment à l'origine du premier et du second but en récupérant très haut la balle et en étant à l'avant-dernière passe. Il a couru plus de 11 kilomètres (11,38). Il est le second élément à avoir le plus couru.

N'Golo Kanté ....

Défensivement 🔥🔥🔥

Offensivement 🔥🔥🔥

Décisif 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

ETAT D’ESPRIT 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

Après chacun ses goûts mais entre des stars qui aiment faire des petits ponts et lui , il n’ y a pas photo — Etienne Didot (@etiennedidot) May 5, 2021

Il a créé trois occasions nettes, ce qui fait de lui le joueur le plus créatif de la rencontre et a même presque eu droit à une haie d'honneur à la sortie du stade tant tout le monde l'a trouvé éblouissant. Son talent a même dépassé les frontières anglaises puisqu'Étienne Didot, ancien milieu de terrain de Rennes, s'est notamment fendu d'un tweet : « N'Golo Kanté .... Défensivement. Offensivement. Décisif. ÉTAT D’ESPRIT. Après chacun ses goûts, mais entre des stars qui aiment faire des petits ponts et lui , il n’ y a pas photo ». De bon augure donc pour l'Euro et pour Didier Deschamps.