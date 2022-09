Anthony Martial a une surprenante idole

Interviewé par L'Equipe, Anthony Martial est revenu sur différents aspects de sa carrière. Au détour d'une question sur la manière dont s'est personnellement formé l'ancien Lyonnais, ce dernier a révélé le nom des joueurs qui, durant sa jeunesse, l'avaient influencé. Parmi eux, Tony Vairelles, joueur de l'OL entre 1999 et 2001, puis entre 2002 et 2003, s'est trouvé être l'idole de jeunesse du joueur de 26 ans.

La suite après cette publicité

« Mon idole ? Vous allez halluciner : Tony Vairelles, ne me demandez pas pourquoi. (Rires.) Et Sonny Anderson aussi. De plus, j'ai eu la chance qu'il m'entraîne à Lyon par la suite. Puis, je me suis ouvert et j'ai adoré Ronaldo le Brésilien, Ronaldinho et, forcément, Thierry Henry, qui vient lui aussi des Ulis » a-t-il listé. Pas de doute, le Mancunien a du goût.