Ligue des Champions : Lionel Messi raconte sa première belle soirée avec le PSG

Le PSG a vécu une grande soirée. Dominé sur l'ensemble des 90 minutes mais très efficace défensivement, le club de la capitale a réussi l'exploit de battre Manchester City 2-0 durant cette 2e journée de C1. Idrissa Gueye, décidément très en forme, a ouvert le score d'une frappe canon dans la lucarne d'Ederson, avant que Lionel Messi scelle le sort de ce match d'un tir limpide du pied gauche.

«Pour nous, c’était très important de gagner le match. Je suis très content d’avoir marqué. J’ai pu rejouer récemment mais j’ai seulement joué un match ici (au Parc des Princes). C’est le second. Petit à petit, je suis en train de m’adapter. Le plus important c’est de continuer à gagner et de s’améliorer », racontait la Pulga au micro de Canal Plus au sortir de la pelouse.

Messi : «on a gagné un match très important»

C'est le premier but de l'Argentin avec sa nouvelle équipe. Une réalisation emblématique car elle a lieu dans un grand match et après une combinaison avec Mbappé. Avec le Français et Neymar, le trio peut encore s'améliorer selon l'Argentin. «Plus on va jouer ensemble et mieux ça va être. On doit tous grandir ensemble, augmenter notre niveau de jeu. Il faut donner le meilleur, continuer à faire comme ça. »

Le PSG a de beaux jours devant lui si les trois stars de devant parviennent à jouer ensemble, sans déséquilibrer le collectif. Ce genre de victoire pourra leur servir pour la suite. «On a gagné un match très important, contre un très grand rival, qui a de très grands joueurs. Ils ont atteint la finale l’année. Il faut continuer à progresser et à améliorer beaucoup de choses.» Il y a de quoi rêver plus grand.