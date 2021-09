Vidéo : le premier but magnifique de Messi avec le PSG

Ça y est, Lionel Messi a marqué pour la première fois avec le PSG et c'est en plus contre Manchester City. L'Argentin offre le but du 2-0 en faveur de sa nouvelle équipe d'une frappe limpide du gauche. Il a explosé de joie. Le Parc aussi.

Côté droit, la Pulga effectuait une course vers l'intérieur et trouvait Mbappé qui remisait en première intention vers son partenaire. Celui-ci ne se faisait pas prier pour trouver la lucarne d'Ederson, totalement impuissant sur le coup.