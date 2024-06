Pays-Bas - France : N’Golo Kanté est optimiste

Ce vendredi soir, c’était Fête de la Musique en France. En Allemagne, les Bleus n’ont pas joué leur plus belle partition face aux Pays-Bas mais les coéquipiers d’Aurélien Tchouaméni, légèrement supérieurs aux Bataves, ont su ne pas perdre pour concéder un nul vierge. Une belle prestation en partie possible grâce à la nouvelle rencontre magistrale de N’Golo Kanté. Le joueur d’Al-Ittihad, déjà élu homme du match face à l’Autriche, a encore été récompensé ce vendredi.

À l’issue de la rencontre, l’infatigable milieu de terrain a fait part de son optimisme pour la suite de cet Euro 2024 au micro de BeIN Sports : «on a fait un bon match dans l’ensemble. On était bien offensivement et défensivement, on a eu pas mal d’occasions mais la déception c’est de ne pas avoir marqué, et de ne pas avoir la victoire qui nous aurait permis d’être qualifié ce soir. On va dans la bonne direction. On était mieux que dans le dernier match. Il faut continuer et jouer la première place pour le dernier match.»