Reims : Junya Ito réclame 1,2 M€ aux femmes qui l’accusent d’agression sexuelle

Depuis son arrivée à Reims à l’été 2022, Junya Ito s’est imposé comme l’un des très bons joueurs du Stade de Reims dans l’élite. Pourtant, son début de saison a été un poil plus poussif sportivement. Pour ne rien arranger, une affaire extra-sportive est venue ternir son image. Alors qu’il était à la Coupe d’Asie, l’international japonais (54 sélections, 13 buts) a vu deux femmes l’accuser d’agression sexuelle. De retour dans le groupe de Will Still alors que le SDR ne s’est pas réellement prononcé sur cette affaire, le milieu offensif de 30 ans a répondu juridiquement ce mardi.

En effet, le natif de Yokusaka s’insurge face à ces accusations et son avocat Hirotaro Kato est monté au créneau ce lundi face à la presse : «il est extrêmement important de laver son nom le plus vite possible, la carrière d’un joueur étant courte.» De ce fait, Junya Ito a également porté plainte contre les deux femmes et réclame 200 millions de yens (soit 1,2 million d’euros, ndlr) de dommages et intérêts. Cette affaire est loin d’être terminée.