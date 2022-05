La soirée de rêve de Kylian Mbappé et du PSG

La suite après cette publicité

Toutes les planètes étaient alignées pour que le PSG et Kylian Mbappé vivent une soirée parfaite. Après avoir annoncé devant un public conquis la prolongation de l'attaquant jusqu'en 2025, et en compagnie de son président Nasser Al-Khelaïfi, le héros du jour a fêté la nouvelle avec un triplé face au FC Metz (victoire 5-0) lors de cette 38e et dernière journée de Ligue 1. De quoi combler tout le monde.

Il n'y avait pas grand-chose à faire de plus, à part profiter de l'instant présent. Un premier but dès la 25e minute sur une offrande de Di Maria, l'autre star de la soirée, un second sur un travail de Messi (28e), puis un troisième en seconde période en guise d'apothéose. Le champion du monde aurait même pu en marquer deux de plus sans une maladresse en première mi-temps (41e), puis un poteau (61e).

Une soirée parfaite

Il n'y avait qu'à voir la joie sur les visages parisiens pour comprendre ce qui était en train de se jouer. « Je suis très content de continuer l'aventure, de rester ici en France dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris était ma maison. J'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus : jouer au football et continuer à gagner des trophées avec vous tous », avait prévenu le joueur de 23 ans avant le match. Il a tenu promesse.

Désormais, Mbappé incarne le présent mais surtout le futur du PSG. Il est le joueur phare de cette équipe et non plus une star parmi les étoiles. «Sa prolongation est très importante pour le club et on est très contents. J'ai suivi les négociations depuis mon arrivée, il y a un an et demi, il y a eu différentes phases. On est surtout fiers de son évolution sportive », revendiquait pour sa part Pochettino en conférence de presse.

Pas sûr que le coach argentin s'inscrive lui dans le futur mais il aura tout de même contribué à la grande saison du numéro 7 parisien. Champion de France avec le PSG, meilleur buteur de Ligue 1 avec 28 réalisations, meilleur passeur du championnat grâce à 17 assists, il se trouve au sommet de son art peut encore rêver en plus grand. Il a de quoi devenir le meilleur réalisateur de l'histoire du PSG et surtout enfin ramener la prestigieuse Ligue des Champions. C'est la suite logique pour prolonger ce genre de soirée comme celle-là.