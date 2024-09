Inter Miami : le rouleau compresseur Lionel Messi est de retour !

L’Inter Miami n’en demandait pas tant pour accroître son avance en tête du classement de la saison régulière de la Conférence Est. Invaincue depuis trois matchs en championnat, la franchise américaine avait l’opportunité de prolonger sa belle série en cas de résultat favorable face à son homologue de Philadelphie. Logiquement, cette rencontre était attendue de pied ferme par les supporters floridiens, d’autant que ces derniers trépignaient d’impatience à l’idée de revoir leur joueur vedette, Lionel Messi, retrouver le chemin de la compétition. Force est de constater que les milliers de spectateurs amassés dans le Chase Stadium en ont eu pour leur argent.

Si l’entraîneur de Miami, Tata Martino, avait donné des indices sur la présence de l’Argentin en conférence de presse, ce dernier n’a pas manqué de soigner son retour au premier plan. Accompagnant Luis Suarez et Diego Gomez sur le front de l’attaque floridienne, Lionel Messi a mis rapidement tout le monde d’accord en ouvrant le score dès la 26e minute de jeu d’un tir croisé du droit après avoir cloué sur place son adversaire d’un crochet dévastateur. Bis repetita quatre minutes plus tard où La Pulga, profitant de sa connexion avec Jordi Alba, récidivait pour s’offrir un doublé (30e). Buteur, l’octuple Ballon d’Or s’est mué en passeur décisif pour Luis Suarez, l’Uruguayen scellant définitivement la victoire des siens dans le temps additionnel (3-1, 90e+8).

Une promenade de santé pour Lionel Messi…

Ayant disputé l’intégralité de la rencontre contre Philadelphie, Lionel Messi a donc montré des signes encourageants après deux mois d’absence. Pour rappel, le champion du monde 2022 n’avait plus joué depuis le sacre de l’Argentine contre la Colombie en finale de la Copa América 2024, le 14 juillet dernier, où il avait été touché à la cheville droite. Depuis, le meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone a manqué les derniers matchs d’éliminatoires pour le Mondial 2026 avec l’Albiceleste ainsi que plusieurs rencontres de Major League Soccer et de Leagues Cup, en comptant au passage le MLS All Stars. Si son état physique avait de quoi inquiéter aux États-Unis ainsi qu’en Argentine, Lionel Messi, désormais auteur de 14 buts et 11 passes décisives en 15 matchs cette saison, a démontré qu’il était toujours au-dessus de la mêlée outre-Atlantique.

«La vérité, c’est que je suis un peu fatigué… La chaleur et l’humidité à Miami n’aident pas non plus mais je voulais vraiment revenir, j’étais éloigné des terrains depuis longtemps», a réagi le numéro 10 des Hérons au coup de sifflet final. Grand absent de la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or, Lionel Messi espère toutefois tout rafler sur son passage avec la franchise américaine. «Au cours de l’année, nous avons été vraiment malchanceux avec les blessures, nous n’étions jamais à notre maximum… Aujourd’hui, nous sommes premiers avec une grosse avance méritée et, avec un peu de chance», nous finirons au sommet, a-t-il ajouté. Si les vieux briscards que sont Luis Suarez, Jordi Alba ou Sergio Busquets ont fait le job en son absence, ils pourront de nouveau se reposer sur leur maître à jouer afin d’asseoir un peu plus leur domination en Major League Soccer. Actuellement, l’Inter Miami truste en tête avec 10 points d’avance sur son dauphin, Cincinnati, à six journées de la fin.