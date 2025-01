Vidéo : quand Adil Rami se fait humilier par le streamer PFut

Ce dimanche, Adil Rami a rechaussé les crampons. Devenu un streamer à succès depuis quelques mois, l’ancien défenseur de l’AC Milan et de l’OM participait aux côtés des plus grands stramers de France au match de gala à l’occasion du Stream for Humanity, un événement mis en place par les vidéastes français pour récolter de l’argent qui sera distribué aux populations qui sont prises pour cible par des conflits sanglants à travers le monde.

Présent dans l’équipe du streamer AmineMaTue, qui était le capitaine de l’équipe de France lors de la dernière Kings World Cup, Rami a été malmené par le streamer PFut. Fixé par son vis-à-vis dans un-contre-un, le champion du monde 2018 a été éliminé après un crochet assassin du streamer qui est même allé inscrire son premier but du match. Voilà qui devrait suffire aux streamers pour se moquer d’Adil Rami pendant un certain temps.