Coupe du Roi : on connaît les affiches des demi-finales

Après la fin des quarts de finale de la Coupe du Roi jeudi soir, on connaît maintenant les affiches du dernier carré de la coupe nationale outre-Pyrénées. D'un côté, le Rayo Vallecano affrontera le Real Betis tandis que l'Athletic Club sera opposé au Valence CF. Ces deux confrontations se joueront en aller-retour, puisqu'il s'agit du seul tour du tournoi qui se joue dans cette disposition depuis l'édition 2019/2020.

Les matches aller de ces deux demi-finales se joueront les 9 et 10 février prochains et les retours seront organisés les 2 et 3 mars, trois semaines avant la finale, prévue le 23 mars au stade de La Cartuja de Séville. L'antre andalou avait déjà accueilli quelques rencontres de l'Euro 2020, notamment celles de la sélection espagnole. De plus, la règle du but à l'extérieur, qui était toujours en vigueur, a été abrogée une heure avant le tirage au sort, n'étant pas conforme à celle de l'UEFA.