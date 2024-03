Le Bayern Munich a trouvé un argument de taille pour convaincre Xabi Alonso

Invaincu. Xabi Alonso continue d’éblouir l’Europe du football avec son Bayer Leverkusen, qualifié de meilleure équipe au monde par Lothar Matthäus. L’entraîneur espagnol poursuit son incroyable aventure avec le club allemand, bien parti pour remporter le titre de champion au nez et à la barbe du grand Bayern Munich. Le tout en se creusant la tête pour son avenir personnel. Et on comprend que le choix ne sera pas aisé. Les options sont connues : rester à Leverkusen et y disputer la Ligue des Champions avec l’équipe qu’il a bâtie, partir à Liverpool, partir au Bayern Munich.

Xabi Alonso a une chance que peu d’entraîneur connaissent, il est la priorité de recrutement de deux clubs majeurs de la scène européenne. D’abord, son cœur a penché pour Liverpool, où il a évolué durant 5 saisons. Car le club anglais est stable et dispose d’un effectif solide. Mais peu à peu, quelques craintes sont nées. Et si la succession de Jürgen Klopp était trop lourde à porter ? Comment mieux faire que cet entraîneur adulé par tout un peuple ?

Le Bayern Munich prend le dessus sur Liverpool

Alors qu’au Bayern Munich, dont l’intérêt a de prime abord été accueilli avec scepticisme, il y a tout à reconstruire après les passages finalement ratés de Nagelsmann et Tuchel. Il y sera attendu avec pression certes, mais aura moins de mal à faire mieux que ses prédécesseurs. Le Bayern a donc repris le dessus ces derniers jours dans l’esprit du coach espagnol âgé de 42 ans. Selon nos informations, à l’heure actuelle, il est ainsi prêt à repousser les avances de Liverpool, et à accepter celles du Bayern Munich.

D’autant qu’il a certaines garanties sur le recrutement. Il pourrait ainsi embarquer avec lui plusieurs joueurs du Bayer Leverkusen, notamment le latéral droit Jérémie Frimpong, poste qui pose problème au Bayern Munich. D’autres éléments pourraient le suivre. Xabi Alonso n’a pas encore tranché définitivement mais le club bavarois a visiblement su faire pencher la balance en sa faveur…