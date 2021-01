PSG-OM : le constat très amer d'André Villas-Boas

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, l'Olympique de Marseille avait l'occasion d'ajouter une ligne de son palmarès, vierge depuis 2012 en affrontant le Paris Saint-Germain à Lens pour le Trophée des Champions. Malheureusement pour la bande à Dimitri Payet, ils ont dû s'incliner sur le score de deux buts à un malgré d'ultimes tentatives dans le temps additionnel.

En conférence de presse, c'est un André Villas-Boas trempé qui s'est présenté aux médias. Il a expliqué que la meilleure équipe avait perdu : « c'était un match équilibré, pas beaucoup d'occasions. Nous sommes la meilleure équipe aujourd'hui, on ne mérite pas de perdre ce match. Le deux buts à zéro intervient contre le cours du jeu. Je pense qu'on a maîtrisé la première mi-temps et la deuxième aussi. Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. On a été la meilleure équipe. on revient à 2-1, avec une belle occasion pour Florian Thauvin, mais c'est difficile à faire techniquement. L'état d'esprit était irréprochable ».

AVB tacle le PSG

Mais ce n'est pas tout puisque le Portugais a décidé de glisser un petit tacle à ses adversaires du soir. « Le meilleur honneur que Paris nous fait, c'est la fête qu'ils ont fait. On leur a proposer un match dur et ils ont été évidemment contents », a-t-il dit devant les médias juste après avoir expliqué sur Téléfoot que les Parisiens avaient célébré comme s'ils avaient remporté la Ligue des Champions.

Un petit sourire qui devrait plaire aux supporters marseillais et surtout qui devrait irriter un petit peu les Parisiens. Quoiqu'il en soit, les Marseillais ont été très loin d'être ridicules ce mercredi soir dans le Nord de la France et pourront compter sur ce match pour travailler sur des bases saines. Prochain rendez-vous samedi à 17h contre Nîmes.