Presnel Kimpembe rend hommage à Didier Deschamps

Presnel Kimpembe l’a appris comme nous. Dans un court entretien accordé à RTL ce dimanche, le champion du monde 2018 a révélé qu’il n’avait pas été mis au parfum du choix de Didier Deschamps de rendre son tablier après la Coupe du Monde 2026. Le Parisien l’a appris dans les médias, et il a ainsi souhaité lui rendre hommage pour son œuvre, pas encore achevée.

«Si c’est l’un des meilleurs entraîneurs du monde ? Pour moi, forcément, a affirmé Presko'. Quand on est à la tête d’une équipe depuis plus de 14 ans, qu’on fait une finale d’Euro, qu’on gagne la Coupe du Monde en 2018, qu’on gagne la Ligue des Nations en 2021, et qu’on refait une finale de Coupe du Monde en 2022, ça veut dire beaucoup de choses. Et tout le monde en est conscient. C’est quelqu’un qui sait créer un groupe, un état d’esprit collectif, un esprit de cohésion, tout ça fait partie de ses priorités. Et c’est pour ça qu’il y a une certaine joie de vivre au sein de cette équipe de France.»