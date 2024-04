OL, Reims : Jean-Pierre Caillot s’en prend à Pierre Sage

C’est officiel, Pierre Sage va passer le BEPF (brevet d’entraîneur) via une VAE (validation des acquis de l’expérience). Une bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, en vue des prochaines semaines. Mais cette annonce n’a pas fait le bonheur de tout le monde. Bien au contraire, celle-ci est difficile à encaisser pour le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot.

Comme le rapporte le quotidien L’Équipe, l’homme de 62 ans est «choqué» par la manière particulière dont le technicien de 44 ans va pouvoir profiter pour passer le BEPF, alors que la saison dernière, «Reims n’avait bénéficié d’aucune clémence des instances» pour le paiement de l’amende de 25 000 euros par match. D’autant plus que Will Still était alors en formation pour la Licence Pro UEFA et avait déjà un an d’expérience en tant qu’entraîneur. «Y aurait-il deux poids, deux mesures ? », s’est indigné Jean-Pierre Caillot.