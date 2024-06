Real Madrid : les premiers mots de Kylian Mbappé

Le début d’une nouvelle ère a commencé à 19h30 pour Kylian Mbappé (25 ans). Après des mois d’attentes, le capitaine de l’équipe de France a enfin pu être intronisé en tant que nouveau joueur du Real Madrid, en ce lundi 3 juin. «Le Real Madrid CF et Kylian Mbappé ont trouvé un accord selon lequel il sera un joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons», peut-on lire sur le communiqué publié par le club merengue, récent vainqueur de la 15e Ligue des Champions de son histoire.

L’arrivée tant attendue du meilleur buteur de l’histoire du PSG (256 buts en 307 matches, toutes compétitions confondues) à Madrid marque la fin d’un très long feuilleton entre l’entourage du capitaine des Bleus, le Real Madrid, et son ancien club, le Paris Saint-Germain. Quelques jours après avoir soulevé la Coupe de France, son dernier trophée, avant d’annoncer son départ du PSG, Kylian Mbappé peut savourer son rêve de jouer pour son club de cœur.

Dans une publication partagée sur ses réseaux sociaux, le Champion du monde 2018 a publié plusieurs clichées de lui durant son enfance, en train de visiter les installations du Real Madrid, avec un survêtement du club merengue. L’une d’entre elles est d’ailleurs accompagnée de Cristiano Ronaldo, la légende de la Casa Blanca qu’il devra maintenant tenter d’égaler. L’ex-Monégasque a également partagé un message, racontant toute sa fierté.

«Un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J’ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien. ¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍», a écrit le joueur sur ses réseaux sociaux. Pour rappel, Kylian Mbappé arrive gratuitement au Real Madrid et a paraphé un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en 2029, avec son troisième club.