L’OM met la main sur Jeffrey de Lange

On n’arrête plus l’Olympique de Marseille lors de ce marché des transferts estival. C’est bien simple, la cité phocéenne est la place forte de ce mercato. Chaque jour ou presque, une recrue est annoncée. Hier, l’arrivée de Valentin Carboni a été rendue officielle. Ce jeudi, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont annoncé la signature de Jeffrey de Lange. Un transfert que peu de monde avait vu venir.

Hier, nous vous avons révélé l’intérêt des Olympiens pour le portier des Go Ahead Eagles. Nous vous avons expliqué que les Phocéens allaient s’offrir le Néerlandais de 26 ans afin de compenser l’absence longue durée de Ruben Blanco. Et ça n’a pas traîné puisque le club de Pablo Longoria a officiellement mis la main sur lui ce jeudi. «L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Jeffrey de Lange en provenance des Go Ahead Eagles. Le gardien de but âgé de 26 ans s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale», a-t-on pu lire sur le communiqué de presse publié par l’OM.

Une nouvelle recrue pour l’OM

Le club français en a profité pour nous en dire plus sur son nouveau joueur. «Jeffrey de Lange débute sa formation dans la prestigieuse académie de l’AFC Ajax Amsterdam avec laquelle il remporte notamment deux titres de champion des Pays-Bas U19 en 2016 et 2017. Gardien de but d’1m90 pouvant utiliser ses deux pieds, le natif d’Amstelveen connaît ses premières sélections avec les équipes U17, U18 et U20 des Oranje durant sa formation. Portier prometteur, Jeffrey de Lange signe en faveur du FC Twente et effectue ses premiers pas dans le monde professionnel le 30 octobre 2021 lors d’un match face au PSV Eindhoven. Repéré par les Go Ahead Eagles, le gardien hollandais s’engage avec le club basé à Deventer dans l’Est du pays batave à l’été 2022.»

Titulaire indiscutable, il a notamment réalisé 11 clean sheets la saison passée et s’est classé parmi les meilleurs gardiens d’Eredivisie. Recruté pour occuper le poste de gardien numéro 2, Jeffrey de Lange va relever un nouveau challenge à Marseille. Là-bas, il épaulera le portier numéro 1 qui sera, sauf retournement de situation, Géronimo Rulli. Ce dernier est arrivé ce jeudi dans la cité phocéenne pour passer sa visite médicale. L’OM pourrait annoncer très vite son arrivée. Pourquoi pas demain…